Verslaafde zwerver: “Ik wil naar de gevangenis, maar niet naar de drugsvrije vleugel, hé” Rechter en procureur: “We gaan moeten zien of we aan 3 jaar geraken”

Dirk Selis

06 februari 2019

15u43 0 Genk Een 35-jarige zwerver uit het Genkse verscheen woensdag apestoned voor de Tongerse strafrechter. Hij moest zich verantwoorden voor de diefstal van 650 euro uit de Colruyt in Genk die hij gebruikte om zijn drugsverslaving te kunnen betalen. De man die in het Genkse om de haverklap werd opgepakt voor drugsgebruik bekende alle feiten en wil dolgraag naar de gevangenis. De rechter en de procureur moesten hun best doen om de man meer dan 36 maanden te geven. “Anders geraakt men in België niet in de gevangenis.”

De man verbleef weer eens een nachtje in de cel omdat hij voor de zoveelste keer betrapt werd in het bezit van cannabis en speed. Geboeid werd hij voorgeleid. De man zag eruit of hij in geen weken gewassen was. De zittingsdeurwaarder moest in allerijl een aantal vensters op een kier zetten om frisse lucht binnen te laten. Hij was duidelijk nog onder invloed en het werd bij momenten een hallucinante vertoning.

Over naar de feiten. Op 2 januari van dit jaar drong de man ’s ochtends vroeg de Colruyt in Genk binnen. De deuren stonden per ongeluk te vroeg open. Omdat er niemand aanwezig was in de winkel kon de man zijn gang gaan. Hij naam 650 euro uit de startkassa en nam op zijn weg naar buiten nog eens 5 pakken roltabak mee.

Naar de gevangenis graag

“Van het moment dat ik geld heb, koop ik er drugs mee. Dat is mijn manier van leven. Als ik wil drinken, dan drink ik. Als ik wil snuiven, dan snuif ik. En als ik joints wil roken, dan rook ik. Zo is dat mevrouw the fucking rechter!” wist de man uit te kramen. “Daarbij ik wil niet naar een instelling, want ik wil niets aan mijn probleem doen. Ik voel mij prima zo. Ik wil liefst zo snel mogelijk naar de gevangenis. Maar niet naar de drugsvrije vleugel, ik wil op mijn gemak nog een joint kunnen roken”.

Hallucinant

“Hallucinant, maar dit is België de dag van vandaag”, zei de rechter. “Wat moet ik nu met zo’n sukkelaar aanvangen? Ik kan hem moeilijk terug de straat op sturen, want daar wordt het probleem alleen maar erger, voor de gevangenis wegen zijn feiten te licht en in de psychiatrie zetten ze hem aan de deur omdat hij blijft gebruiken. Enfin, we gaan moeten zien of we aan 3 jaar geraken”.

Uitspraak op 6 maart.