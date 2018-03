Verslaafde dief veroordeeld tot 18 maanden cel 01 maart 2018

02u35 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde de 25-jarige Genkenaar S.B. tot 18 maanden gevangenis omdat hij, gewapend met een mes, twee personen van hun geld trachtte te beroven. Camerabeelden van de poging, op 10 november vorig jaar, leverden het onomstotelijke bewijs. Op die beelden is ook de opvallende jas van S.B. duidelijk te zien. De man, een drugsverslaafde, gaf de feiten toe en vroeg voorwaardelijk uitstel van straf. De rechter was hiertoe bereid voor een gedeelte van 12 maanden. De Genkenaar moet zich dan wel verder laten begeleiden voor zijn verslaving. (JEK)