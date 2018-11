Verdachte in moordzaak Luana Romagnoli naar huis met enkelband Familie reageert verbolgen en hekelt signaal van straffeloosheid Marco Mariotti

15 november 2018

18u11 4 Genk Anastasia N. de verdachte van de moord op Luana Romagnoli mag in afwachting van haar proces naar huis met een enkelband. Dat beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling donderdag. “We zijn gedegouteerd. Straffeloosheid in de ergste vorm vinden we dit", reageert de familie van Luana.

In juni 2017 werd de 25-jarige Luana Romagnoli doodgestoken in het centrum van Genk, vlak voor het appartement waar ze verbleef. Ze droeg haar dochtertje Aaliyah op de arm. Tot een maand na de feiten bleek de ex-vriend van het slachtoffer, Emrah T., aangeduid als hoofdverdachte, maar de raadkamer liet hem vrij. Alle pijlen werden plots op Anastasia N. gericht. Zij zou het mes in haar handtas hebben gehad, en deelde mogelijk de steken uit. Tot een bekentenis ging ze niet over, maar het parket bleef haar als verdachte aanduiden.

Verblijf bij moeder

Donderdag besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen dat ze haar voorlopige hechtenis thuis mag uitzitten. “Concreet krijgt ze een enkelband en kan ze op het adres van haar moeder verblijven", bevestigt haar advocaat Abdel Belkhouribchia.

“We hadden die vraag eerder al gesteld, vooral omdat ze intussen al zeventien maanden in de cel zit. Toch bijzonder lang voor een voorlopige hechtenis.” De raadkamer ging twee weken geleden in op de vraag van Anastasia N., maar het parket ging in beroep. “De KI ging donderdag dan toch in op onze vraag.”

Ook Anastasia had een kind met Emrah T., maar volgens de advocaat is dat niet de reden van hun vraag voor een enkelband. “Ze kreeg bezoek in de gevangenis van het kind, dus daar heeft het niets mee te maken." Vermoedelijk zal de verdachte na het weekend naar haar moeder mogen. De woonst zal ze in afwachting van haar proces niet mogen verlaten.

Zij mag doodleuk thuis in de zetel gaan zitten. Om bij haar kind te zijn? En Luana dan? Zij had ook een dochtertje, maar zij zal haar mama nooit meer zien Familie van Luana

Bij de familie van Luana reageren ze verbolgen. “Ongelooflijk. Hij wordt eerst vrijgelaten, en nu mag zij doodleuk thuis in de zetel gaan zitten. Om bij haar kind te zijn? En Luana dan? Zij had ook een dochtertje, Aaliyah, maar zij zal haar mama nooit meer zien. We voelen al welke richting dit uit gaat.”

Slag in gezicht

De zaak zal pas in 2019 worden behandeld voor de correctionele rechtbank. “En wat dan? Enkele jaren cel, waarvan ze wellicht niets zal moeten zitten? En hij - voor ons éven schuldig - loopt zelfs vrij rond. We komen hem soms tegen in Genk. Je wil je niet inbeelden hoe dat voelt. Straffeloosheid in de ergste vorm vinden we dit. Een zoveelste slag in ons gezicht. Welk signaal krijgt de maatschappij hier?”

Emrah T. en Anastasia N. zijn geen koppel meer sinds de feiten. Het onderzoek loopt intussen op haar einde. Na zijn vrijlating kwam het al eens tot een confrontatie tussen hem en de familie van de vermoorde Luana.