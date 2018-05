Verdachte brand vernielt 't Sjalekke GERECHTELIJK LABO KOMT TER PLAATSE VOOR SPORENONDERZOEK TOON ROYACKERS

31 mei 2018

02u33 1 Genk Een brand heeft woensdagochtend de leegstaande cafetaria 't Sjalekke langs de oude skipiste op Kattevennen volledig verwoest. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het gebouw al in lichterlaaie. Het gerechtelijk labo kwam 's middags naar het domein voor een onderzoek.

Het waren de leerlingen die in het gebouw tegenover 't Sjalekke op bosklassen waren, die om 1.45 uur woensdagochtend gewekt werden door enkele hevige knallen. Zij sloegen samen met hun leerkrachten alarm bij de hulpdiensten. Toen de wagens van brandweerzone Oost Limburg het domein Kattevennen opdraaiden, was het gebouw echter al volledig verloren. Niet alleen stond de houten chalet al in lichterlaaie, de brand dreigde ook over te slaan naar het aanpalende bos. Omwille van het acute gevaar en de hevige rookontwikkeling werden de kinderen van een school uit Herselt in de Antwerpse Kempen geëvacueerd. Zij moesten een groot deel van de nacht doorbrengen in de polyvalente zaal van Kattevennen. Brandweerpost Genk kreeg intussen versterking van de collega's van Bilzen en Maasmechelen. Zij kwamen met extra tankwagens naar Genk. Samen konden ze gelukkig voorkomen dat het vuur aan 't Sjalekke zou uitbreiden naar het aanpalende bos.





De korpsen waren wel nog tot woensdagochtend bezig met nablussen. Het hele puin moest bij elkaar getrokken worden, om een heropflakkering van het vuur te voorkomen.





Sporenonderzoek

's Ochtends werd de ravage pas echt duidelijk. De omgeving werd afgezet voor een sporenonderzoek. 't Sjalekke stond immers al verschillende jaren leeg. Het deed ooit dienst als gezellige skihut, pal naast de voormalige skipiste. Die zou vanaf dit jaar wel opnieuw in gebruik genomen worden als 'dry slope'. De aanpalende berg wordt door 'Sport Vlaanderen' 25 meter verhoogd en zal vanaf 2019 zomer en winter dienst kunnen doen om te trainen voor snowboardstunts. De leegstaande houten cafetaria zou ook opnieuw een functie krijgen in het geheel. Maar in principe waren woensdagochtend nog alle nutsleidingen afgesloten in het gebouw. Bovendien was er geen onweer op het moment dat de brand ontstond. Daardoor lijkt de oorzaak van het vuur nogal bizar. Het Limburgs parket stuurde woensdagmiddag dan ook een team ter plaatse voor een onderzoek met een speurhond. Die resultaten werden gisteren nog volop onderzocht.





Blikseminslag

Zondag werd Kattenvennen trouwens ook al getroffen door een veel kleiner brandje, na een blikseminslag. Dat had ervoor gezorgd dat enkele installaties, zoals de slagboom aan de ingang waren uitgevallen. Techniekers waren woensdag nog in de weer met het herstellen van de schade door het eerste brandje.