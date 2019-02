Verblijfsregister met voordeeltarieven

voor kinderen van gescheiden ouders LXB

28 februari 2019

12u00 0 Genk Genk is één van de Vlaamse gemeenten die een verblijfsregister gebruikt voor kinderen van gescheiden ouders. Marleen Vrancken, gemeenteraadslid voor de N-VA in Genk, bevestigt dit maar de kinderen worden niet gekoppeld aan de identiteitskaart van de betreffende ouder. “Zo kunnen ze nog steeds niet genieten van het voordeeltarief voor Genkenaren omdat men niet kan bewijzen dat de kinderen van hen zijn”, stelt het raadslid toen ze op de gemeenteraad burgemeester Wim Dries hierover om meer uitleg vroeg.

Kortingen

Heel wat gemeenten met zo’n verblijfsregister kennen kortingen toe aan de eigen inwoners voor sportactiviteiten, speelpleinwerking of andere ontspanningsmogelijkheden. Zo’n registeren geeft aan een ouder de kans zijn of haar kind ook in de eigen gemeente te registeren, zelfs al is het in de gemeente waar de andere ouder gedomicilieerd is. “Het gekoppeld zijn aan de identiteitskaart van d ouder moet genuanceerd worden”, reageerde burgemeester Dries. “Het gedeeld verblijf is bij ons ingevoerd en opgenomen in het rijksregister. Er staan 16 kinderen die in Genk wonen in het rijksregister genoteerd met een gedeeld verblijf. Voor zover bekend is er geen aanbod dat een prijsverschil hanteert voor jongeren woonachtig in of buiten Genk”, aldus nog de burgemeester.Jongeren uit Genk hebben wel voorrang op jeugd- en sportkampen. Het is techisch haalbar dat een niet-Genkse jongeren zich digitaal inschrijft met het gebruik van het Genkse adres van de ouder waar hij niet gedomicilieerd is.”