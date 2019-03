Verankering H. Essers in Genk een feit

door investering van 121 miljoen euro "We kiezen Genk om nog verder te groeien en uit te breiden"

19 maart 2019

12u00 1 Genk Toen H. Essers, een internationale dienstverlener in transport en logistiek, het veelbesproken Essersbos (12 hectare natuurgebied) niet mocht kappen van de Raad van State en de uitbreiding van de farma-afdeling niet kon doorgaan, dreigde het bedrijf ermee om de uitbreiding in het buitenland te realiseren. Dat laatste is nu volledig van de baan met de ambitieuze plannen die H. Essers gaat uitvoeren voor de verdere uitbouw van z’n sites in Genk. “We waren al verankerd in Genk waar onze roots liggen”, stelt Gert Bervoets, de ceo van het bedrijf. “De verankering wordt nu nog steviger.”

Een oplossing

Met de aankoop van de site aan de Woudstraat in Genk, waar Hörmann jarenlang poorten heeft geproduceerd (nu al 7 jaar dicht), heeft H. Essers een oplossing voor de uitbreiding van z’n bedrijf. “Daar bouwen we 40.000 vierkante meter magazijnen”, licht Bob Van Steenweghen, woordvoerder H. Essers, toe. “We verhuizen ons Europees cross- dock (opslagplaats waar goederen van de weg op de trein of het schip overgeladen worden) aan de Transportlaan (hoofdzetel H. Essers) naar Hörmann. Hierdoor komt aan de Transportlaan ruimte vrij voor de opslag van farmaproducten. Os de site van de oud- poortenfabriek stockeren we geen farma, enkele algemene goederen.”

Een tweede Essersbos?

Alleen, op het laatste terrein staat een bos van drie hectare. Of H. Essers geen nieuwe, aanslepende en kostelijke procedure vreest? “We vragen een vergunning aan om het bos te kappen, we denken dat het nu vlotter zal gaan”, reageert Bob Van Steenweghen. “Het Essersbos ligt in een natuurgebied, hier staat het bos op reeds ontwikkelde industriegrond. We weten hoe gevoelig het ligt met bomen. De natuurverenigingen zijn op de hoogte van onze bedoeling met de site.” Bij Natuurpunt (destijds ging het met andere milieugroepen naar de Raad van State om het kappen van het bos tegen te gaan) is men niet happy met de kap. “Toch gaan we niet opnieuw een procedure opstarten”, verzekert Jos Ramaekers van Natuurpunt in Limburg. “Destijds hebben we zelf de site van Hörmann voorgesteld als alternatief voor de uitbreiding van H. Essers. “Het is hier geen natuurgebied.”

121 miljoen euro

De ambitieuze plannen om H. Essers verder te verankeren in Genk gaan breder dan de aankoop van de oude Hörmannfabriek. “We hebben ook de spoorwegterminal (Transportlaan) gekocht waardoor we nog meer gaan inzetten op het vervoer per spoor van farmaceutische, chemische en hoogwaardige goederen”, werpt Bob Van Steenweghen op. “Zo gaan we van de terminal in Genk het verlengstuk maken van de haven van Antwerpen. Op de Esserslaan zetten we een nieuw IT- kantoor recht waar bovenop de 100 IT’ers die er nu al werken nog 40 gaan bijkomen. Verder zijn we al begonnen met de bouw van een nieuw hoofdkantoor en parkeertoren. Op de fordsite waar we Dry Port Genk realiseren, zijn al twee hallen in gebruik genomen, acht andere magazijnen volgen nog. Nu werken daar al 50 mensen, straks een kleine 400. Alle investeringen die over goed vijf jaar gespreid worden voor de uitbreiding van de sites in Genk bedragen 121 miljoen euro. Goed 80 miljoen daarvan worden nu al aangesproken. Er volgen nu nog 40 miljoen voor de spoorterminal, het IT- kantoor en de Hörmannsite.”