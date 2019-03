Veertiger kan relatiebreuk niet verkroppen en pakt ex hard aan: 1 jaar cel VCT

25 maart 2019

14u39 0 Genk Een 48-jarige Antwerpenaar is veroordeeld tot een jaar cel omdat hij zijn ex-partner uit Genk (37) op 16 september 2017 stampte, sloeg en bij de haren trok. Hij kon het niet accepteren dat de vrouw een punt wilde zetten achter hun relatie.

Het koppel was 17 jaar samen en kreeg samen drie kinderen. De relatie ging al vaker gepaard met agressie. In september 2017 wilde de Genkse een punt zetten achter de relatie, maar dat nam W. (44) niet. Toen de vrouw op 17 september 2017 naar een personeelsfeest wilde vertrekken, sloegen zijn stoppen door. “Hij is zeer jaloers. Hij is mij beginnen te slaan en heeft ook mijn zoon bedreigd. Daarna heeft hij mijn sleutels genomen en is hij zonder rijbewijs naar Antwerpen vertrokken”, getuigde het slachtoffer.

De veertiger werd eerder ook al veroordeeld voor slagen en verwondingen. Aan zijn ex-partner moet de Antwerpenaar een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.