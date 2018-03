Veel verdriet bij Racing Genksupporters... 19 maart 2018

02u33 0 Genk Limburg heeft zaterdagavond en -nacht de bekerfinale heel intens beleefd. Een paar honderd supporters trotseerden op het Stadsplein in Genk de koude, maar konden niet vieren. "We wisten dat er veel volk zou thuisblijven door de kou, maar in verhouding met de verwachting viel de opkomst toch tegen", aldus Kaatje Goyens van de organisatie.

Wie geen tickets wist te bemachtigen kon zaterdag live supporteren op het Genkse Stadsplein. Op initiatief van Horeca Groot Genk, dat zes horecazaken verzamelt, en de stad werd een groot scherm geplaatst.





Een dj en extra animatie van de Bounce Cheerleaders zorgden voor de nodige sfeer. Door de vriestemperaturen bleef de opkomst echter beperkt tot een 500-tal aanwezigen. Deze waren wel getooid in de blauwe kleuren en hadden zelfs wat rookbommetjes en vuur bij. Na een tijdje zag iedereen een beetje blauw, maar daar kon ook de koude iets mee te maken hebben.





"Alsof de negentig minuten bij vriestemperaturen nog niet voldoende waren, kwam er nog eens een dik halfuur bij. Na ruim 120 minuten voetbal konden de verkleumde fans zich niet opwarmen aan een overwinningsfeestje. Meteen bij affluiten verliet de grote meute onmiddellijk het plein. "De aanwezigen hebben er alsnog een succes van gemaakt. Jammer van de nederlaag, we hadden het feest graag voortgezet met een groot volksfeest op zondag", vertelt Goyens.





Tegenvaller

David Wittekind van Mijn Brasserie spreekt eveneens van een tegenvaller: "Jammer, want we willen echt investeren voor de Genkenaars. Nu kijken we vooruit naar het WK. Als alles goed gaat, plaatsen we opnieuw een scherm, hopelijk kunnen we dan in mooi weer wel prachtige voetbaltijden beleven." (BVDH)