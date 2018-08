Veel vallende sterren (en wensen) in Genk 13 augustus 2018

02u33 0 Genk Wie dit weekend naar de hemel keek kon het moeilijk missen: op piekmomenten waren er tot wel 85 'vallende sterren' per uur waar te nemen.

Vooral de omstandigheden in Limburg waren optimaal. Door de nieuwe maan was het extra donker, en bovendien hingen er weinig wolken die het gezicht konden verstoren. Op de Cosmodroom in Genk werden speciaal nachtelijke wandelingen georganiseerd.





Met telescopen kon je de sterren van dichterbij volgen. "Eigenlijk gaat het om stofdeeltjes die achtergelaten zijn door een komeet. Die kunnen vanop aarde een lichtflits veroorzaken", weten de sterrekundigen van Genk. "Er valt dus geen echte ster naar beneden, maar zo lijkt het wel als je er naar kijkt."





Of de wensen die met vallende sterren gepaard gaan ook echt uitkomen, zal voor de deelnemers binnenkort blijken. (RTZ)