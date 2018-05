Van Fun Lovin' Criminals tot De Kreueners op Genk on Stage 23 mei 2018

02u51 0

De line-up van Genk Stage, een gratis stadsfestival dat dit jaar plaatsvindt van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni, is nagenoeg compleet. Op negen verschillende podia, verspreid in de binnenstad, treden tentallen artiesten en bands op van uiteenlopende muziekgenres. Op de affiche staan internationale toppers zoals het Amerikaanse Fun Lovin' Criminals, de Ierse rockband Therapy en de Britse groep Fischer-Z. "Met hen onderscheiden we ons als stadsfestival en hopen we bezoekers van bredere regionen naar Genk te brengen", laat schepen van Events Lotte Trippaers weten. Op het jeugdpodium staan The Van Jets en Aeroplane. Headliners op de Fruitmarkt zijn de Limburgse popband Rowwen Hèze en de ambianceband Domino. De fans van De Kreuners komen aan hun trekken. De band houdt een comeback in Genk. Ook Clouseau, Bart Peeters, Kensington, Lil Kleine en Gers Pardoel zijn van de partij. Zondag 23 juni spelen de Rode Duivels voor het WK tegen Tunesië. De bezoekers van Genk on Stage hoeven niks te missen van de match. Ze kan gevolgd worden op twee grote schermen: aan de zomerse Bar Parasol op de Grote Markt en het Factor J- terrein aan de kerk. Onder andere Pat Crimson zal daar draaien. Meer ino op www.genkonstage.be.





(LXB)