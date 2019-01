Van alle markten thuis: rockzanger Rik de Leeuw brengt eigen appelsap uit in samenwerking met VAKlab LXB

30 januari 2019

00u00 0 Genk Het VAKlab in Bokrijk, een formule waarbij ambachtsmensen en creatieve ondernemers hedendaagse voorwerpen en producten maken, lanceert een nieuwigheid: appelsap.

Het drankje zal volgende maand onder de naam Cru, toch hét vlaggenschip van de Colruyt Group, in de winkels van de keten te koop aangeboden worden.

Samenwerking

Het appelsap is tot stand gekomen door een samenwerking van drie creatievelingen: zanger Rik de Leeuw, die al enkele jaren vanuit Nederland verhuisd is naar een dorp in Haspengouw. Maartje Elants, een beeldend kunstenaar en fruitteler Karel Vaes. Die laatste levert de appelen voor het sap.

Het VAKlab biedt ondersteuning aan iedereen die een vakmanschap beheerst en die een professionele activiteit wenst op te starten of verder wil groeien binnen een bestaande onderneming.