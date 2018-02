Vals geld in omloop 16 februari 2018

02u48 0 Genk Er zijn een pak valse biljetten van vijftig euro in omloop in Genk. Dat liet de lokale politie weten. Zij kregen de laatste weken héél wat meldingen binnen.

De biljetten worden vaak gebruikt bij kleine aankopen in verschillende handelszaken. "Deze nagemaakte biljetten zijn van uitstekende kwaliteit en zijn moeilijk te onderscheiden van het echt geld. Een detectorstift kan valse biljetten zelfs niet onderscheiden", klinkt het. "Het is dus zeer belangrijk dat alle handelszaken goed uitkijken naar uitgifte van vals geld. Je kan op allerlei manieren controleren of een eurobiljet echt of vals is. Veel van de kenmerken van het biljet zijn gewoon met de hand en het blote oog te controleren." Een vals biljet voelt anders aan omwille van de drukprocedures. Een watermerk, veiligheidsdraad en een doorzichtcijfer moeten zichtbaar worden indien je het biljet tegen het licht houdt. Indien je het biljet kantelt, zie je aan de voorzijde een verspringende afbeelding in het hologram. Aan de achterzijde zie je een glanzende band of het van kleur veranderde waardecijfer.





Wie in aanraking komt met vals geld, waarschuwt best zo snel mogelijk de politie.





(MMM)