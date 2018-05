Vallei van Stiemerbeek krijgt make-over van 6 miljoen 11 mei 2018

02u35 1 Genk "Het zit in onze natuur!" Onder dat motto lanceert de stad een campagne om de Vallei van de Stiemer weer op de kaart te zetten, een groene long met de Stiemerbeek als levensader, die over 7 kilometer van aan het Thorpark in Waterschei door het centrum van de stad tot aan het natuurreservaat De Maten kronkelt.

De Vallei van de Stiemer krijgt een complete make-over ter waarde van zo'n zes miljoen euro. Het stadsbestuur, de Vlaamse Landmaatschappij en andere partners slaan daarvoor de handen in elkaar.





Missing link

"De vallei is de missing link tussen verschillende sites in de stad", aldus burgemeester Wim Dries. "We maken er een blauw-groene as van die de sites met elkaar verbindt. De vallei verbindt vijf wijken en 107 nationaliteiten met elkaar."





De vallei wordt vergroend en de waterhuishouding wordt aangepakt.





"Met dit plan nemen we een belangrijke plaats in wat betreft groene, duurzame en leefbare stedenbouw", stelt schepen van Milieu Gianni Cacciatore, die aan de vooravond van Hemelvaart het startschot gaf voor de strategie om de bekendheid van de vallei te vergroten.





Valleibewoners

"We willen een draagvlak voor de herwaardering en ontwikkeling van het gebied. En we betrekken er de valleibewoners bij."





Komende zondag kan je te voet of op de fiets de vallei ontdekken.





Meer info op www.stiemervallei.be. (LXB)