Vakbondsman Gaby Colebunders trekt lijst PVDA 27 juni 2018

Niet dokter Harrie Dewitte, het gezicht van de lokale PVDA en al twaalf jaar gemeenteraadslid, maar wel ex-Ford-arbeider en vakbondsman Gaby Colebunders wordt de kopman deze gemeenteraadsverkiezingen. Dewitte duwt de lijst.

Lijsttrekker Gaby Colebunders staat voor een andere stijl. "Geen dossiervreter", aldus dokter Dewitte, "maar een man van de straat." Colebunders zelf beaamt dat. "Ik ben geboren in de wijk Texas, ik weet wat leeft in de wijken." Hij treedt niet alleen naar buiten. "Ik ben een ploegspeler. Met de hele groep zijn we de wijken afgegaan. We hebben de mensen bevraagd waar ze wakker van liggen." Colebunders wil mee ijveren voor 'een Genk op mensenmaat'. De thema's waarmee de lokale PVDA naar de kiezer trekt, zijn (kinder)armoede, achterstand op school en werkloosheid. Zo pleit de partij voor een schepen van Armoede. Ze stelt voor om vijf miljoen euro te investeren om de achterstand in het onderwijs weg te werken. Verder vraagt PVDA de oprichting van een Genker energiebedrijf. De PVDA-lijst telt twintig vrouwen en negentien mannen. De jongste kandidaat, Keltoun Mayim, wordt volgende maand 18 en is de jongste van alle Limburgse verkiezingskandidaten. (LXB)