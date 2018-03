Vakbond pleit voor gelijk loon met croque madames 09 maart 2018

03u04 0 Genk Militanten van de christelijke vakbond (ACV) hielden gisteren, op Internationale Vrouwendag, op de donderdagmarkt een symbolische actie voor gelijk loon voor vrouwen en mannen.

Toevallige passanten op de markt konden kiezen voor een croque monsieur of een croque madame. "Zo probeerden we een gesprek op gang te brengen over het feit dat de lonen van vrouwen over het algemeen lager uitvallen dan wat de mannen verdienen", zegt Vicky Jans van ACV.





Acht procent minder

Volgens de genderverantwoordeijke bij het ACV, Boutina Abrougui, verdienen vrouwen een inhaalbeweging. "Gemiddeld verdient een vrouw hier acht procent per uur (bruto) minder dan een man", lichtte ze verder toe. "Op jaarbasis, en rekening houdend met deeltijds werk, loopt de loonkloof op tot 21 procent."





Meerdere oorzaken liggen aan de basis hiervan. "Het komt door de studiekeuze, verschil in verloning, kansen op promotie en de zwangerschap om zorg op te nemen. De loonkloof zit diep verankerd", aldus Boutina. "Het kan bij bedrijven als Tenneco en Punck Powertrain in Sint-Truiden, waarom dan niet bij andere0?", vraagt Boutina zich af. (LXB)