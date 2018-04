Vader vindt dat dochter foute partnerkeuze maakt 24 april 2018

In de correctionele rechtbank van Tongeren werd een 52-jarige man veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 800 euro omdat hij het appartement van zijn dochter binnendrong en zwaaiend met een mes duidelijk maakte dat hij haar zoveelste nieuwe relatie niet zag zitten. "Trouwen is geen kinderspel en na twee mislukte huwelijken vond ik het tijd dat mijn dochter een betere keuze maakte. Dit was volgens mij niet het geval", zei de man. De vrouw, die intussen met de nieuwe vriend gehuwd is en een tweede kind verwacht, stuurde een bericht naar de rechtbank met het verzoek haar vader te sparen. Omdat die niet aan zijn proefstuk was, ging de rechtbank daar niet bepaald op in. (JEK)