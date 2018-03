Vaarwel jeugdhuis Ginsert, welkom PAND 28 maart 2018

Jeugdhuis Ginsert is verleden tijd, jeugdhuis PAND komt in de plaats. Het gaat niet enkel om een naamsverandering. Ook het interieur en werking veranderen. "We willen een open huis voor de Genkse jeugd zijn zijn", vertelt Toon Vleeschouwers (22), ingenieur bouwkunde in spé en één van de bezielers achter het nieuwe jeugdhuis, dat op Rondpunt 26 gehuisvest blijft.





"We willen een plek zijn waar jongeren zelf evenementen kunnen organiseren, hun muzikaal talent showen of samenkomen voor fuiven", vervolgt Vleeschouwers. "We willen het centrum nieuw (nacht-) leven inblazen. Kennelijk spraken de activiteiten die plaatsvonden in jeugdhuis Ginsert de meerderheid van de jongeren niet meer aan. "Er was onvrede. Het jeugdhuis was oubollig en rommelig ingericht. En de muziek die gespeeld werd, sprak de jongeren steeds minder aan.





Behalve de nieuwe naam werd het jeugdhuis anders aangekleed. "We ruimden de overvloed aan affiches en ander promomateriaal op", legt Vleeschouwers uit. We zorgden voor een industriële maar moderne look. Nu oogt het jeugdhuis verfrissend. Het interieur is een reactie tegen de donkere en te drukke inrichting bij Ginsert."





Inhoudelijk is er ook een make-over.





"De events worden grootser en spelen meer in op wat de jongeren willen. We spreken een andere generatie jongeren aan. We werken niet meer met leden maar met een nieuw team en een nieuwe flow", aldus nog Vleeschouwers. (LXB)