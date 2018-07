Uitzonderlijk vervoer ramt verkeerlichten: chaotische ochtendspits 05 juli 2018

02u43 0 Genk Een vrachtwagen geladen met betonplaten heeft woensdagmorgen kort na zeven uur het portiek met verkeerslichten geramd, midden op het drukke kruispunt van de Europalaan met de Wiemesmeerstraat in Genk. Niemand raakte gewond, maar het bizarre ongeval zorgde wel voor een erg moeizame ochtendspits.

De Nederlandse trucker verklaarde dat hij vreesde dat hij te snel aan het rijden was. Hij zag de flitspaal staan, en gooide daarom zijn remmen dicht. Daardoor begon echter zijn lading betonplatten te schuiven. Die denderden van het laadruim en knalden tegen de palen met verkeerslichten. Het hele portiek boven de Europalaan plooide naar beneden. De stom verbaasde trucker kwam midden op het kruispunt tot stilstand.





Buiten dienst

"We zijn een controle komen doen," zegt Majoor Dominic Knapen van brandweerzone Oost Limburg. "De verkeerslichten op het kruispunt waren buiten dienst. Daardoor kwam ook de politiezone Carma ter plaatse om het verkeer voorbij het ongeval te loodsen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar in volle ochtendspits werd het natuurlijk wel lastig. Bovendien konden we niet alles op eigen houtje opruimen. De elektrische leidingen hingen nog vast, en dus moest Wegen en Verkeer Limburg eerst alle veilig los maken."





In de loop van de voormiddag was het kruispunt opnieuw vrij.





(RTZ)