UCLL-studenten openen ‘Tas-tea’ pop-up in Genkse Shopping 1 Dirk Selis

04 maart 2019

09u55 0 Genk Van 15 tot 31 maart openen de laatstejaarsstudenten KMO-management van Hogeschool UCLL samen met de stad Genk negen pop-up stores in de Genkse binnenstad. Eén van de opmerkelijkste initiatieven is ‘Tas-tea’ (als ‘Tasty’ uit te spreken) van studente Merle Lenaerts en haar 4 medestudenten Charlotte Vorstenbosch, Emile Vaesen, Kendra Schoefs en Gilles Thoonen.

“Wij verwelkomen iedereen die de wondere wereld van thee wil ontdekken. Na water is thee de meest gedronken drank ter wereld. Het theeverbruik zit in de lift en wij geven er een extra dimensie aan. Wie langsloopt wordt meegenomen in een ontdekkingsreis door de verschillende theesoorten. Bij ons krijg je de kans om deel te nemen aan een ‘Afternoon tea’. Daarnaast organiseren we workshops en thee-degustaties. Je kan de frisse ‘Home made ice tea’ ter plaatse drinken en je hebt de keuze om thee te drinken, aan te kopen of beiden. Ben je nog op zoek naar een leuke theemok, een theeservies, theebenodigdheden of designdecoratie, dan moet je zeker eens langslopen. En voor de liefhebbers van extra zoet en lekkers bieden we verse taartjes, chocoladebars en nootjes aan. Je ziet, we hebben voor elk wat wils”, zegt Merle Lenaerts enthousiast.

Theesommelier

Voor hun project krijgen de ‘Tas-tea’-studenten de steun en hulp van de bekende theesommelier en Tea Evangeliste Jessica Van Humbeeck. Naast haar eigen tv-programma op Eclips is Jessica ook nog de motor achter het succesvolle onlineplatform ‘Thee met een Verhaal’, met winkels in Aarschot en Oostende. “Als gedreven, gepassioneerde onderneemster inspireert ze ons”, zegt Merle Lenaerts. “Ze is nauw betrokken bij de selectie van haar hoogstaande, kwalitatieve producten. De thee die wij straks van haar aanbieden zijn een unieke beleving voor wie hem drinkt. In Tas-tea kan je haar succesvolle boek ‘But First, Tea’ kopen en naast onze afternoon-tea en theedegustaties organiseren we ook nog 2 ‘Thee met een Verhaal-workshops, waaronder ‘Start 2 Matcha’ en ‘Ijsthee, limonades en theecocktails’’. Mensen moeten ons zeker eens komen bezoeken.”

Keuzetraject KMO & Ondernemen

Op vrijdag 15 maart 2018 openen de laatstejaarsstudenten van het keuzetraject KMO & Ondernemen hun pop-ups in de Genkse binnenstad. Om er 9 concept stores uit te baten voor 3 weken lang. UCLL en de Stad Genk willen met dit initiatief een impuls geven aan het winkelcentrum en jonge ondernemerskracht in Limburg versterken.

Van vrijdag 15 tot zaterdag 30 maart ben je in de Shopping 1 van Genk van harte welkom bij ‘Tas-Tea’. De pop-up store is elke maandag tot zaterdag geopend, van 9.30 uur tot 19.00 uur. Op zondag zijn ze gesloten, behalve op de koopzondag van 17 maart