Twintiger riskeert 800 euro boete voor dragen van vouwmes VCT

08 maart 2019

14u30 0 Genk Een twintiger uit Hoogstraten werd in Genk gecontroleerd omdat hij zich verdacht gedroeg. De man had een vouwmes op zak. “Ik had het mes gekocht om boterhammen te smeren”, verduidelijkte D. Geen wettige reden, vond de aanklager, die een boete van 800 euro vorderde.

D. gaf toe dat hij het vouwmes op zak had. Volgens hem wilde hij daar zijn boterhammen mee smeren. “Ik bevond mij toen in een moeilijke situatie en had pas mijn werk verloren. Ik ben dan een paar dagen in het bos gaan kamperen.” D. vergat de minnelijke schikking van 200 euro te betalen en riskeert nu een boete van 800 euro.

Vonnis op 12 april.