Tweeduizend bezoekers voor 'mythen en sages' met Genks sausje 11 juni 2018

Het cultuurevenement Genker Tragedie heeft afgelopen weekend liefst tweeduizend bezoekers gelokt. Drie voorstellingen én een try-out waren volledig uitverkocht.

"Een geweldig succes", zegt ook Gert Philippeth van de dienst Cultuur. "De bezoekers kregen een plannetje waar tien locaties op aangeduid stonden. En op die locaties brachten meer dan honderd acteurs, dansers en muzikanten uit het Genkse telkens een opvoering. Rode draad was 'mythen en sages', telkens overgoten met een Genks sausje. Het totaalconcept werd uitgewerkt door regisseur Jaak Lema. In totaal werkten liefst tweehonderd mensen zes maanden lang mee aan dit verhaal. En de reacties waren lovend!"





Over een volgende editie durft Philippeth zich nog niet uit te spreken. "Het kost enorm veel energie. Belangrijk is dat we ons professioneel omkaderen. In het beste geval staan we hier over enkele jaren opnieuw." (MMM)