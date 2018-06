Tweede onderzoeksgebouw hernieuwbare energie op Thor Park 06 juni 2018

Het Thor Park (de vroegere mijnsite van Waterschei) is een hotspot voor onderzoek en testen van hernieuwbare energie. Gisteren werd Energyville twee geopend. Eerder gingen al de deuren van het eerste onderzoeksgebouw met dezelfde toepasselijke naam van Energyville open. Vlaams minister van energie Bart Tommelein, burgemeester Wim Dries en andere genodigden woonden de opening bij. Energyville twee is 5.000 vierkante meter groot, kostte 20 miljoen euro en is een plek waar in eerste instantie 70 toponderzoekers werken. Later komen daar nog 30 bij.





Steentje bijdragen

"Het is een nieuwe stap in de energie van de toekomst", wierp Wim Dries op. "Martin Luther King had een droom. Wij hebben ook een droom. Dat iedereen z'n steentje bijdraagt in de productie van nieuwe energie." Energyville twee is een uniek labo voor onderzoek naar zonnecellen en systemen om stroom op te slaan. "Het is essentieel de productie van zonne-energie efficiënter en goedkoper te maken en te koppelen met opslagtechnieken", wierp Jef Poortmans van Imec op, die met VITO, KU Leuven en UHasselt Energyville mogelijk maken. "We willen dat elektrische wagens of thuisbatterijen nog meer energie sneller en veiliger kunnen bijhouden." De 100 onderzoekers gaan in gespecialiseerde labo's onder meer zonnepanelen die helemaal in daken en in de gevels van huizen geïntegreerd kunnen worden, ontwikkelen en uitproberen.





(LXB)