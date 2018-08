Tweede editie van Zomeravonden op komst 07 augustus 2018

02u39 0 Genk Afgelopen weekend vond de eerste editie van de Zomeravonden in Bokrijk plaats. Het openluchtmuseum was vrijdag-, zaterdag- en zondagavond voor de gelegenheid open tot 23 uur.

"Een tweede editie zal zeker volgen", voorspelt Hilde Franssen van Bokrijk. De organisatie beschouwt de eerste editie als een groot succes. "Maar liefst 10.000 mensen zakten vorig weekend af naar Bokrijk. Het publiek genoot op verschillende sfeervolle plekjes in het Openluchtmuseum van optredens en lekkernijen bij één van de foodtrucks. Muzikant Maarten Lingier kreeg met zijn pianospel het publiek helemaal aan het 'grooven' in de stemmige kruidentuin. Het was ook bijzonder sfeervol tijdens de muzikale ontmoeting tussen Rick De Leeuw en Dana Winner. Ook de door klassieke muziek geïnspireerde DJ-sets kenden veel bijval. Het slotspektakel zorgde letterlijk en figuurlijk voor het hoogtepunt van de avond."





Het event werd georganiseerd in samenwerking met Chef on Wheels en B Classic. In het museum bleven enkele locaties geopend tot 21 uur. Zo kon je op de foto gaan, een bezoek brengen aan de vernieuwde museumshop of je uitleven in de speel- of atelierschuren. Zelfs een passage bij de smid of lederbewerken behoorde tot de mogelijkheden. Op die manier herontdekten veel aanwezigen met de formule 'Zomeravonden' Bokrijk. (BVDH)