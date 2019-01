Twee springpistes voor professionele snowboarders LXB

11 januari 2019

12u00 0 Genk Tegen begin volgend jaar zal het sport- en recreatieterrein op het domein Kattevennen in Genk hét mekka worden voor snowboarders. Waar vroeger een skipiste op kunstgras was, zal dan een zogenaamde ‘dry slope’ staan. In opdracht van Sport Vlaanderen zullen dan twee pistes in gebruik genomen worden.

De grote piste - voor wedstrijden en tornooien - zal dertig meter hoog, zeven meter breed en veertig meter lang zijn. Daarnaast ligt een oefenpiste van twintig meter hoog, zeven meter breed en veertig meter lang. “De piste is vooral bedoeld voor professionele snowboarders”, klinkt het bij Sport Vlaanderen, dat iets meer dan een miljoen euro investeert in het project. Maar ook zullen jongeren zullen een opleiding kunnen volgen.

Luchtmatras

Zaakvoerder Erik Ravijts van Mapix heeft de slope ontworpen. “De schansen zijn bedekt met borstels in kunststof, goed zes centimeter dik.” Speciaal aan de slopes is dat onderaan de schansen een grote luchtmatras van vijfhonderd vierkante meter wordt geplaatst. “De snowboarders zakken niet weg in de matras, maar schuiven door zodat ze een zachte landing maken”, weet Ravijts.