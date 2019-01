Twee specialisten Ziekenhuis Oost-Limburg inTopdokters “Veel stress en een hoge werkbelasting” LXB

28 januari 2019

12u00 0 Genk Vanavond start op vier en vier.be een nieuwe reeks Topdokters. Voor het eerst doen twee dokters, die hun specialiteit uitoefenen in een Limburgs ziekenhuis, mee. Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is vertegenwoordigd met Johan Bellemans en Luc Stockx, die elk in hun vakgebied aan de absolute top staan. Bellemans is als kniechirurg een autoriteit. Luc Stockx (56) geeft een inkijk in z’n privé en in z’n specialiteit, die van interventie radioloog. In Vlaanderen zijn er maar 10 in die functie aan het werk.

Beroertes

Luc Stockx is één van hen. “Ik doe geen chirurgische ingrepen, en ik neem geen foto’s. Wel gebruik ik röntgenstralen om te kijken hoe ik klonters in de bloedvaten van de hersenen kan wegnemen. Dat doe ik met een superfijne naald in de vorm van een katheder die ik via de lies in het lichaam breng. Zo behandel ik mensen met een acute beroerte”, aldus dokter Stockx, die in Vlaanderen de enge interventie radioloog is die voltijds aan de slag is in een niet- universitair ziekenhuis.

Geen show

Zelf stond hij niet te springen om als één van de negen topdokters in de gelijknamige reeks te verschijnen. “Ik ben niet iemand die graag in het daglicht staat”, bekende Luc Stockx. “Toch ben ik geïntrigreerd door de afleveringen van vorig seizoen. De dokters verkopen geen show. Ze profileren zich ook niet als sterren. Wat ze doen, wordt waarheidsgetrouw weergegeven. Eigenlijk vond ik mezelf terug in de serie”, vulde hij aan. “Ik krijg de kans aan het publiek uit te leggen wat we doen, hoe we omgaan met patiënten en dat we ook maar mensen van vlees en bloed zijn. Ik ben ook zoals vele andere mensen met dagdagelijkse en banale dingen bezig.”

Werkbelasting

Acht draaidagen lang werd gefilmd om in woord en beeld vast te leggen waar een interventie radioloog mee bezig is als hij mensen met een beroerte behandelt, hoe de (na) zorg verloopt. Ook werden beelden in de privé woning van dokter Stockx gemaakt. “Zo filmen ze me als ik met m’n gezin aan de ontbijttafel zit en hoe ik me klaar maak om naar het ziekenhuis te gaan”, lichtte hij verder toe. “Ik ga als het weer het toelaat met de moto naar m’n werk. Ik ben een fan van moto’s. Ik zit ook graag achter het stuur van een auto. Het zijn m’n twee passies.” Dokter Stockx moet dag en nacht en zeven dagen op zeven paraat staat. “De werkbelasting in m’n vakgebied is héél hoog. Ik klop weken van 70 à 80 uur. Een keer om de twee dagen wordt ik opgeroepen om een patiënt met een beroerte te helpen. Ook in de weekends ben ik geregeld van dienst”, bekende Luc Stockx.

Vrije tijd

Weinig vrije tijd door z’n drukke beroepsbezigheid. Het vak van interventie radioloog brengt ook veel stress met zich mee. “In mei dit jaar krijg ik versterking waardoor ik wat méér vrije tijd zal hebben om vroegere hobby’s terug te kunnen beoefenen. Vroeger was ik een fervent fietser. Dat ga ik straks méér doen. Ook zou ik graag terug accordeon spelen. Momenteel heb ik hem in het salon een beetje verstopt”, stelde de dokter tot slot. Topdokters vanavond om 20.35 uur op vier.