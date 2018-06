Twee ongevallen met fietsers 11 juni 2018

Op de Bokrijklaan in Genk is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt. Omstreeks 12.20 uur werd de 57-jarige Johan D. uit Genk aangereden door een automobilist. Hij raakte lichtgewond. Omstreeks 18 uur gebeurde een gelijkaardig ongeval met een automobilist en een fietser in de Wiemesmeerstraat. Hier raakte de 28-jarige Jimmy C. uit Genk gewond. (MMM)