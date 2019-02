Twee moeders roepen op voor klimaatmars in Genk “Ook jongeren informeren over klimaat is nodig” LXB

18 februari 2019

15u44 0 Genk Van de burgemeester hebben Caroline Smeets (44) en Joke Venmans (44) de toestemming om nu donderdag een klimaatmars in Genk te houden. De twee moeders uit Genk - ze hebben elk twee opgroeiende tieners in huis - organiseren de mars. Het zijn hun kinderen die op het idee kwamen. “Ze zijn verbaasd dat veel andere leerlingen op hun school nog niet of onvoldoende weten wat er met het klimaat aan de hand is”, aldus Caroline Smeets.

“Ze willen daar iets aan doen, ze willen jongeren sensibiliseren actie te voeren voor het klimaat”, zegt Caroline Smeets. “Zelf zijn ze al mee gaan lopen in de klimaatmarsen in Brussel en Hasselt. Ze kunnen zo’n mars niet in hun eentje organiseren. We doen het niet enkel in hun plaats. We willen als ouders ook een signaal geven. We moeten de jongeren ondersteunen in hun acties, we roepen ouders en zoveel mogelijk jongeren op om mee te doen”. Nu donderdag wordt voor de klimaatmars in Genk een lus gemaakt van twee kilometer. “We gaan niet pal door het centrum maar blijven aan de rand”, vervolgt Caroline.

Genk Informeren

De twee mama’s gaan niet enkel voor in een klimaatmars maar ze koppelen daar ook een educatief luik aan vast. “We willen de jongeren informeren over het klimaat, de opwarming van de aarde en wat er tegen kan gedaan worden”, werpt Joke Venmans op. “Vandaar dat we aan jeugdcentrum Rondpunt 26 (op de Europalaan) kraampjes plaatsen. Een bio-boer geeft uitleg over hoe hij groenten en fruit op een milieuvriendelijke manier kweekt. Er is een stand van de Klimaatzaak (verontruste burgers die een rechtszaak tegen onze regering hebben aangespannen, red.). We plaatsen borden met tien handige, eenvoudige en duurzame tips om een eigen bijdrage te leveren voor het klimaat. Het zijn ook praktische tips. Gebruik bijvoorbeeld een bol zeep bij het douchen. Er komt ook een imker. Het zijn de kleine dingen die het verschil kunnen maken”, aldus Joke Venmans.

Voorbeelden

Nu donderdag komt ook Greta Thunberg, het Zweedse meisje dat de wereld wakker schudde met haar oproep aan de politici om actie te ondernemen voor het klimaat, naar Brussel om de deelnemers aan de klimaatmars een hart onder de riem te steken. “Op onze mars zetten we Greta mee in de kijker”, stellen Caroline en Joke. “We vinden dat er nog te weinig gebeurt voor het klimaat. De mensen palmen bijvoorbeeld alsmaar meer natuur in. Daar moeten we paal en perk aan stellen. Er wordt te veel natuur opgeofferd om veel geld te verdienen.” Joke Venmans en Caroline Smeets doen elk in hun huishouden inspanningen om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. “Ik en m’n twee kinderen hebben een busabonnement. We besparen op stroom. We zetten de verwarming een graadje lager. We eten weinig vlees, hooguit één tot twee keer om de veertien dagen.” Caroline Smeets koopt bijna nooit nieuwe kleren. “Ik koop ze veelal tweedehands”, laat ze horen. “Als ik in bad ga, gebruik ik biologische zeep. M’n kinderen bakken zelf koeken. We drinken kraantjeswater en gebruiken zo weinig mogelijk plastic”, besluit ze. Samenkomst voor de klimaatmars nu donderdag 21 februari om 13.30 uur aan het jeugdcentrum Rondpunt 26.