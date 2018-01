Twee lokale radio's slaan de handen in elkaar 02u49 0 Tony Van Galen Eddy Thijs van GRK en Lenn Melotte van MFY gaan samenwerken. Genk Music For You of MFY, een jongerenradio uit Houthalen, had bij Vlaams minister van cultuur en media Sven Gatz (Open VLD) een erkenning aangevraagd om te mogen uitzenden op de FM-band. Maar MFY greep jammer genoeg naast de erkenning.

"Jammer, het was onze ambitie" vindt Lenn Metotte die 10 jaar geleden als 14- jarige in de kelder bij hem thuis begon met radio MFY. "Vanaf maart kunnen we alsnog op FM radio maken." Alleen, radio MFY gaat programma's maken en uitzenden in samenwerking met radio GRK (stadsradio uit Genk)." De laatste die uitzendt op 107.4 FM is één van de honderd vrije radio's die de minister heeft erkend.





Samenwerking

"We werken al langer samen", wist Lenn Melotte te vertellen. "Zo wisselen we al nieuwsquotes en interviews uit. En we gebruiken gezamenlijk een mobiele studio. De regio Genk en Houthalen liggen tegen elkaar. En samen kunnen we nu éénmaal veel meer. GRK had nog een aantal niet-ingevulde zendblokken, en die uren staan straks voor ons ter beschikking. Het gaat om drie uur per dag", aldus nog Lenn Melotte. De opnames gebeuren in de studio van radio MFY die al enige jaren in het oud-gemeentehuis van Houthalen is ondergebracht. Ook GRK is in de wolken met de samenwerking. "We geven met MFY tien jongeren de kans om toch radio te kunnen maken voor een breed publiek. Zoveel medewerkers telt radio MFY vandaag", liet de voorzitter van GRK Eddy Thijs horen.





"Het is een mooi verhaal van hoe 'verliezers' en winnaars elkaar kunnen vinden om nog beter en mooier radio te maken", besluit Eddy Thijs. (LXB