Twee landschapsschilders in dialoog

met elkaar in The Gallery hartje Genk LXB

19 april 2019

12u00 0

Vandaag gaat Emile Vandoren in The Gallery, een stadsgalerij op de Molenstraat hartje Genk, posthuum in dialoog met Stefaan Vermeulen. De eerste schilder kwam in 1890 voor het eerst naar Genk om de typische landschappen van de Kempense heide op doek te vereeuwigen. Stefaan Vermeulen schildert het hedendaags landschap. Het laatste bindt beide kunstenaars, ook al zag Vermeulen exact 101 jaar na de dood van Vandoren het levenslicht. Nog tot en met 12 mei dit jaar kan je in The Gallery de tentoonstelling “Landschappen in dialoog” met werken van de twee schilders komen bewonderen. Het werk van Vandoren was poëtisch, melancholisch en romantisch, zegt Kristof Reulens, de conservator van het museum in Genk dat naar Emile Vandoren is genoemd. “Ik werk veel abstracter”, zegt Stefaan Vermeulen. “Ik laat veel aan de verf en het toeval over om uiteindelijk tot een sterk figuratief resultaat te komen.” Wie Stefaan Vermeulen aan het werk wil zien, kan dat op de erfgoeddag, nu zondag 28 april, in het Emile Vandorenmuseum.