Twee inbraken bij bedrijven 30 augustus 2018

Op de Slingerweg werd woensdagochtend een inbraak in een bedrijf vastgesteld. Er werden een laptop en ecocheques ontvreemd. Ook bij een bedrijf op Thor Park is woensdag een inbraak vastgesteld. Hier verdwenen laptops en een sleutel. Van de daders ontbreekt in beide gevallen elk spoor. (MMM)