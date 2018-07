Twee hoogdagen voor fans van historische vliegtuigen 07 juli 2018

Vandaag en morgen kunnen liefhebbers van oude vliegtuigen hun hart ophalen op de Fly In die op het vliegveld van de Limburgse Vleugels in Zwartberg z'n beloop kent. Daar kunnen ze meerdere historische vliegkisten spotten en bewonderen zoals een Spitfire, die menig vijandelijk vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog heeft neergehaald, en ook de Pilatus, Harvard, Tiger Moths of Piper Cubs. Toekomsitge piloten kunnen met pilot for one hour een eerste vliegles volgen. De opbrengst van de tweedaagse gaat naar vzw De Kleine Prins of het kinderkankerfonds Limburg, een organisatie die 100 gezinnen met een kind dat kanker heeft moreel, materieel en financieel ondersteunt. In de marge van de voorstelling van de Fly In zijn nog de gevolgen van een ongelukkige crash van een Lockheed, een 80 jaar oud vliegtuig, in het begin van de week zichtbaar. Bij de landing stak een windstoot op die de Lockheed deed crashen tegen de twee poorten van een hangar. De neus en de propellor van de Lockheed raakten ernstig beschadigd. Nog twee andere vliegtuigen liepen schade op. De schade aan de loods en de drie vliegtuigen wordt geschat op een goeie 500.000 euro. De Limburgse Vleugels is als club tegen zulke incidenten verzekerd. Meer info over de Fly In op www.ebzw.be. (LXB)





