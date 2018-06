Turkse gemeenschap reageert verdeeld over veroordeling 15 juni 2018

02u36 0 Genk Bij Turkse moskees, verenigingen en cafés ging de veroordeling van Ali Çaglar (CD&V) veel over de tongen. Ze kijken met gemengde gevoelens naar de uitspraak en reageren verdeeld.

Na burgemeester Wim Dries behaalde Çaglar het meest aantal stemmen (zo'n 4.500) voor z'n partij. Hij was al 16 jaar raadslid waarvan 12 als schepen. Een deel van de Turkse gemeenschap vindt dat Çaglar een fout heeft begaan. "De rechter oordeelt dat hij een misdrijf heeft begaan, en hij moet nu maar de gevolgen dragen", horen we bij Alva Cellal in een Turks café in Sledderlo. "De wet is voor iedereen gelijk!"





"Naïef"

Anderen in de Turkse gemeenschap behouden alsnog het vertrouwen in de schepen die tot nader order zonder wedde een stap opzij zet als raadslid en schepen. "Hij maakte niet bewust een fout, hij is naiëf en te goeder trouw geweest", zegt Seydi Uysal in café Oriental in Waterschei. "De straf is te zwaar in verhouding tot de aanklacht."





"Mocht hij alsnog op de lijst staan en meedoen aan de verkiezingen, zou een kleine minderheid binnen onze gemeenschap niet meer op hem stemmen, maar de grote meerderheid zal dat wel doen. Hij is de eerste schepen van Turkse orgine in Genk, en hij heeft goed gewerkt."





Integratie

"Hij was schepen van alle Genkenaren. Hij heeft een grote rol gespeeld in de integratie van Turken en andere nationaliteiten in de stad. Dat beeld blijft onveranderd, ook al is hij nu veroordeeld. Hij is altijd een correct en eerlijk politicus geweest, zonder iemand voor te trekken."





Erhan Yilmaz, oud-voorzitter van de Diyanet-moskeer in Sledderlo viel van z'n stoel toen hij het vonnis hoorde. "Ik ben geschokt. Zo'n zwaar verdict had ik niet verwacht", zegt hij. "Ali heeft veel goede dingen gedaan voor de stad, ik blijf hem steunen. Of dit het einde betekent van z'n politieke loopbaan? Daar moet hij zelf en in samenspraak met de partij over beslissen. Maar het is sowieso een verlies."





Harde klap

"Het is geen positieve uitspraak", zegt de voorzitter van CD&V Genk Luc Vandeweyer. "Een harde klap voor Ali en onze partij. Ali zal na overleg met z'n raadsman en in een gesprek met ons aangeven wat hij gaat doen. We zullen dan zien welke stappen er moeten genomen worden. De rechter heeft gesproken en dat respecteren we, voor mij en de partij blijft het beeld overeind dat Ali dag en nacht klaar stond voor Genk en de partij." (LXB)





