Trucker moet uitwijken en ramt verlichtingspaal 14 juni 2018

Een truck geladen met betondals is gisterenvoormiddag tegen een verlichtingspaal gebotst aan de Klotstraat in Boxberg bij Genk.





De trucker verklaarde dat hij even moest uitwijken voor een tegenligger die bijna op zijn rijvak kwam. Daardoor belandde hij zelf in de berm, en knalde de oplegger tegen de betonnen verlichtingpaal. Die smakte achter de vrachtwagen op de rijbaan. Meteen lagen ook de elektrische kabels verspreid over de volledige straat. Politiezone Carma snelde ter plaatse om de omgeving uit voorzorg af te sluiten. Ook brandweerzone Oost Limburg werd opgeroepen om de omver gereden verlichtingspaal te bergen. Kort na de middag werd de omgeving weer vrijgegeven. (RTZ/MMM)