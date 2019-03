Trofee van Genkenaar van 2018 naar de

bezieler Levensloop Genk: Frans Loos!

LXB

04 maart 2019

12u00 0

Frans Loos, de man die met een héél team nu al verschillende jaren op rij de actie van Levensloop Genk organiseert om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker, werd uitgeroepen tot Genkenaar van het jaar 2018. De onderscheiding is een initiatief van GRK, de stadsradio van Genk. Eddy Thijs, de voorzitter van GRK mocht de trofee die verbonden is aan de verkiezing Genkenaar van het Jaar overhandigen aan Frans Loos. Bijna 1000 Genkenaren brachten via de facebookpagina van de radio een unieke stem uit. Frans Loos kreeg liefst 513 stemmen achter z’n naam. Hij wordt gevolgd door Stefaan Moors en Eddy Wintmolders, respectievelijk actief bij The blue Army on Wheels (de supportersclub bij Racing Genk voor personen met een beperking) en de vzw Stebo die aan buurtopbouwwerk doet. Voortaan zal radio GRK elk jaar in december zeven Genkenaren nomineren op wie dan kan gestemd worden. Voor de nominatie komen Genkenaren in aanmerking die werk maken van het verbinden van mensen, groepen en leefwerelden.