Tournee Minerale succesvol bij personeel van Ziekenhuis Oost-Limburg

23 januari 2019

12u00 1 Genk Nationaal daalt het aantal mensen die heel de maand februari meedoen aan Tournee Minerale. 28 dagen lang beloven de deelnemers geen alcohol te drinken. Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) campus Sint-Jan in Genk gaat in tegen die nationale trend en ziet het aantal deelnemers aan Tournee Minerale elk jaar toenemen. “Drie jaar geleden telden we er 38, en nu zitten we al aan 182", aldus Katrijn Van Aken.

Als coördinator zet ze samen met patiënten die manifest of latent kampen met alcoholproblemen een heel traject uit dat gestoeld is op informatie en sensibilisering. Dat er nationaal minder mensen aan Tournee Minerale deelnemen, komt volgens Katrijn Van Aken door het feit dat de campagne ten opzichte van de eerste jaren nu toch minder prominent in de media verschijnt. “Bovendien vinden ook heel wat andere acties plaats zoals de plasticvrije maand mei of de maand zonder vlees”, vulde ze aan.

Bekendmaking

In het ZOL zit Tournee Minerale in de lift. “We zetten in op de bekendmaking van een maand doorkomen zonder alcohol”, liet Katrijn Van Aken horen. “We doen dat op Facebook en op het intranet van het ziekenhuis. Speciaal voor Tournee Minerale hebben we een affiche ontworpen met als boodschap: februari zonder alcohol? Sluit je aan bij het ZOL- team. We zien dat de actie verder groeit. Tournee Minerale is meer bespreekbaar geworden onder medewerkers in het ziekenhuis en bij patiënten.”

Groei

Katrijn doet voor het derde jaar mee aan Tournee Minerale. “Door het jaar drink ik wel een glaasje wijn als ik op restaurant ga”, vertrouwde ze ons toe. “Ik heb geen probleem om een maand geen alcoholische dranken te gebruiken. Ik kan gerust plezier hebben zonder alcohol.”

In februari houdt Ziekenhuis Oost-Limburg extra acties . “Zo serveren we in de refter één keer in de week, telkens op vrijdag, fruitwater met speciale smaken”, licht Van Aken toe. “Deelnemers krijgen elk een kleine attentie, een gratis fruitslaatje. Tegen het einde van de maand houden we een alcoholvrije receptie. Op de laatste dag van januari openen we Tournee Minerale met de waterkar die op de dorpsplein van het ziekenhuis komt te staan”, aldus Katrijn Van Aken.