Tot dertien jaar cel voor grootschalige internationale drugsbende die opereerde vanuit Genk

17 januari 2019

T.M. (53) uit Genk is als kopman van een grootschalig, internationaal drugsnetwerk veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar en een boete van 32.000 euro. Negen andere kompanen, waaronder zijn broer, kijken op tegen celstraffen van 2 tot 8 jaar en boetes tot 16.000 euro elk. Via de haven van Antwerpen en Rotterdam kreeg de bende kilo’s cocaïne, heroïne en xtc-pillen aangeleverd. In woningen in Genk, As en Hasselt werd de drugs versneden en verpakt. De bende smokkelde de drugspakketten daarna in verborgen compartimenten van auto’s naar het buitenland. In totaal werd 8.261.750 euro winst verbeurd verklaard.

De drugsbende werd op 5 mei 2017 betrapt maar was toen al een tijd actief. Vijf koeriers werkten gemiddeld zestig drugstransporten af. Per transport werd acht tot twintig kilo drugs naar het buitenland vervoerd. De drugs, die in containers via de haven van Antwerpen en Rotterdam werd aangeleverd, werd versneden en vacuüm verpakt in verborgen opslagplaatsen in woningen in Genk, Hasselt en As. Om de drugspakketten daarna veilig te vervoeren, had de bende speciaal verborgen compartimenten geïnstalleerd in acht voertuigen. Die werden aan de binnenkant bekleed met lood om detectie te blokkeren.

Oostenrijk en België

Het onderzoek werd opgestart nadat Oostenrijk een rechtshulpverzoek naar België had verstuurd. Daarin werd gemeld dat een voornamelijk Koerdische groepering ervan verdacht werd om, minstens sinds midden 2016, grote hoeveelheden cocaïne en heroïne in te voeren vanuit Antwerpen en Rotterdam. Via smokkelritten werd de drugs naar het buitenland vervoerd. Onder meer naar Berlijn, waar een 7-tal kilo cocaïne per week werd geleverd aan een prijs van 27.000 tot 28.000 euro.

In het dossier in België schakelde de Turkse kopman M.T. (53) uit Genk naast zijn Genkse broer ook de hulp in van zes andere Limburgers en twee Antwerpenaren. Een elfde mogelijke kompaan werd vrijgesproken. De bende werkte voor de internationale drugshandel op een hoog niveau met afvoerlijnen naar Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zweden en Hongarije.

Wapens in de sofa

De bende was goed georganiseerd. Ze maakten gebruik van valse identiteitskaarten en paspoorten. De mannen hadden ook de nodige wapens bij de hand. Zo trof de politie tijdens de huiszoeking in de woning in As in de opbergruimte van de sofa een zak aan met negen vuurwapens, een stroomstootwapen en munitie. Naast de winst van 8,2 miljoen euro sprak de strafrechter ook de verbeurdverklaring uit van verschillende voertuigen, wapens, munitie, in beslag genomen drugs, materiaal en valse identiteitsbewijzen.