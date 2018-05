Topeditie O Parade brengt meer dan 50.000 mensen op de been 02 mei 2018

02u37 1 Genk De O Parade, die gisteren door de binnenstad trok en meer dan 50.000 kijklustigen op de been bracht, was een en al verwondering. Het werd een topeditie met 40 groepen en spectaculaire acts uit het buitenland die van het publiek menig open doekje kregen.

"We hebben met open mond staan kijken, en niet het minst naar de sprinkhaan", liet Christel Cornelissen uit Maaseik weten. "Geen moment heb ik me verveeld", vulde ze aan. De meeste indruk op de massa maakte de reusachtige maar natuurgetrouw nagebouwde sprinkhaan. Een mastodont van vier meter hoog en tonnen zwaar.





Dierenmarionetten

Maar ook de acrobaten die aan de reuzepoten van het insect bengelden en kunsten uithaalden, kregen veel bijval. Een andere topact waren de gigantische dierenmarionetten, de grootste in z'n soort op aarde. Het was een huzarenstuk om de reuzegiraf, -olifant en -leeuw aan te sturen met een wirwar van touwen. De sterkte van de O Parade is de mix tussen traditie met vendelzwaaiers, volksdans en de artistieke en creatieve maar kleurrijke insteek met spektakelrijke acts. Het publiek moest opvallend veel omhoogkijken naar bonte en metershoge steltlopers, marionetten die voortbewogen aan touwtjes, vliegende draken, vissen in de vorm van ballonnen en andere kunstzinnige schepsels.





(LXB)