Topdokter Johan Bellemans: “Ik ben geen supermens” VIER brengt inkijk in leven van wereldautoriteit in kunstknieën LXB

04 februari 2019

12u00 0 Genk Hoewel hij zijn privéleven eigenlijk liever afschermt, is Johan Bellemans te zien in de reeks Topdokters op VIER De specialist - verbonden aan het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk - staat wereldwijd bekend als kniechirurg en deed baanbrekend onderzoek naar kunstknieën. Als eindverantwoordelijke van de medische ploeg van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) begeleidt hij topatleten als Nafi Thiam en snowboarder Seppe Smits. “Bij veel mensen leeft nog het idee dat we uitzonderlijke mensen zijn”, zegt Johan Bellemans.

Deelnemen aan Topdokters doet Bellemans met een welbepaald doel. “Ik wil het enigma doorbreken om als supermens te worden voorgesteld”, zegt hij. “Wij dokters zijn ook maar gewone mensen, met hun tekortkomingen.” Toch was het voor hem niet vanzelfsprekend ja te zeggen tegen de makers van Topdokters. “Ik ben een druk bezet man, ik wilde eerst niet meedoen omdat ze niet enkel beelden schieten in de operatiekamer, maar ook thuis filmen. Ik treed niet graag op de voorgrond en scherm mijn privéleven zo goed mogelijk af . Mijn vrouw bood het meeste weerstand. Ze stond er niet voor open.”

Sereen

Maar de collega’s die vorige seizoenen aan de reeks deelnamen en het ziekenhuis hebben Bellemans alsnog over de streep getrokken. “Ze lieten me verstaan dat de hele ploeg die de opnames doet zeer professioneel te werk gaat. Het zijn toppers in hun vakgebied”, verzekert Johan Bellemans. “Ze hebben niks opgeklopt, maar sereen en plichtsbewust gewerkt. Ze hebben wat ik doe goed in beeld gebracht en toegelicht. Ik piekerde niet over hoe ik in beeld zou komen. Wat telde, is het publiek tonen hoe ik leef en werk. Dat ik gewoon een mens van vlees en bloed ben. Ook wil ik laten zien dat iedereen die op één of ander vlak talenten en kwaliteiten heeft het kan maken in het leven.”

Trots

Vrij snel raakte Johan Bellemans gewoon aan de camera’s en de hele crew die hem op de voet volgde. “Ik kijk al niet meer op als camera’s filmen als ik met mijn team een ingreep doe aan een knie”, zegt hij. “Geregeld doe ik operaties die live met camera’s worden opgenomen. Daar stoor ik me niet aan.”

De opnames zijn achter de rug en Johan Bellemans komt vanavond in beeld op Vier (20.35 uur). Tevreden? “Ik ben trots. Het is toch de ambitie van elke arts om het onderste uit de kan te halen voor zijn patiënten. Oké, ik laat buitenstaanders toe in m’n privéleven. Ik doe mee omdat ik fier ben op wat ik doe als dokter. Het werk slorpt enorm veel van mijn tijd op, maar ik heb gelukkig nog een leven daarbuiten. Het is mijn uitlaatklep, anders ga ik er onder door”, besluit dokter Bellemans.