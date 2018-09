Tom Boonen doet jarige Thibeau (17) fietstocht cadeau 01 september 2018

02u35 0 Genk Thibeau Vanhees, zoon van modeblogster Griet Vanhees, heeft gisteren zijn 17de verjaardag gevierd in het gezelschap van niemand minder dan Tom Boonen.

De junioren van Cycling Team Sport en Moedig uit Genk, waartoe Thibeau behoort, maakten eerst samen met 'De bom uit Balen' een prachtige ochtendrit en dronken daarna nog iets op de Grote Markt van Sint-Truiden. Op de vraag of hij ook nog de Truiense kermis ging bezoeken, antwoordde Tom Boonen lachend: "Dat laat ik aan de jeugd over!". Het voormalig boegbeeld van het Belgische wielrennen stortte zich sinds dit seizoen op de professionele autosport. In een Porsche 911 Cup wil Boonen samen met de ervaren Anthony Kumpen en Bert Longin de nationale Belcar-titel behalen. Meteen ook de verklaring hoe Tom Boonen de jonge Thibeau Vanhees kent. Thibeaus mama Griet is immers de levensgezellin van autocoureur Anthony Kumpen. "Het fietsritje, samen met mijn vrienden, is een laat verjaardagscadeau van Tom aan mij. En of ik er tevreden mee ben!", glundert Thibeau. Het is bovendien de droom van Thibeau om profrenner te worden. Zijn leven staat volledig in het teken van de fiets. Hij traint dagelijks, ook in de fitness, en elk weekend rijdt hij wedstrijden. Hij wil klimmer worden, wat niet de meest gemakkelijke discipline is, maar met hier en daar wat tips van Tom is hij in ieder geval op de goede weg. (DSS)