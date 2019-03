Tijdelijke opslag van auto’s

op voormalig fordterrein

LXB

18 maart 2019

Wie dezer dagen langs de fordsite aan de Henry Fordlaan op Genk-Zuid voorbijkomt, kan echt niet naast de honderden glimmende auto’s kijken die op de voormalige parking aan de fordfabriek staan. Uit navraag blijkt dat de gewezen parking dienst doet om tweedehandswagens te stockeren. De locatie die volledig met hoge hekken afgesloten en beveiligd is met héél wat camera’s wordt van Haven Genk gehuurd door Eddy Stobart, een groot internationaal transportbedrijf met onder andere een vestiging in Genk. “De terreinen rond ons bedrijf staan helemaal vol”, licht Raf Hustings, de verantwoordelijke van de Genkse dochter van de Britse transportfirma. “Het gaat om een noodoplossing. We krijgen te maken met een toenemende vraag voor het opslaan van auto’s. De handelaars in tweedehandsauto’s kampen tijdelijk met een overschot”, vult hij verder aan. “We kunnen op het oud-fordterrein 750 wagens stallen die met trailers aan- en afgevoerd worden.”