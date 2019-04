Tijdelijk uitzendkantoor in Genker

03 april 2019

In het oudste shoppingcenter (shopping 1) van het land dat 50 jaar geleden in Genk geopend werd en vandaag na een renovatie tot een modern winkelcomplex is verbouwd, heeft Samana met ondersteuning van de christelijke vakbond (ACV) een bijzondere pop-up geopend: een uitzendkantoor voor mensen die chronisch ziek zijn! “We beiden de mensen die reumapatiënt zijn of lijden aan een chronische vermoeidheidsziekte en die terug willen of kunnen gaan werken geen job aan”, stelt Bertout Hellemans van Samana, stadmedewerker bij de socio-culturele vereniging voor chronisch zieke mensen. “We informeren mensen over de nieuwe wettelijke regeling om langdurig zieken terug aan het werk te helpen”, vervolgt hij. Uit een eerste evaluatie van deze nieuwe regeling blijkt dat 70 procent van de re-integratietrajecten (terug aan het werk gaan) ontslagen worden omwille van medische overmacht. “Dat druist helemaal in tegen de bedoeling van de wet die juist de re-integratie wil bevorderen”, werpt Bertout Hellemans op. Tot nog toe kwamen in de pop-up al 60 chronisch zieke mensen langs voor informatie. “Hetgeen veel is gezien we toch in een shoppingcenter zitten en het niet voor de hand ligt dat mensen zomaar komen binnenlopen”, besluit hij.