Ties is eerste Limburgse kerstkindje 02u24 0 Foto Coenen Kerstkindje Ties met mama Anne, papa Jelle en zusje Jade. Genk Op kerstkindjes was het in onze provincie wachten tot na het middaguur. De primeur was voor Genk, waar Jelle en Anne de kleine Ties in hun midden mochten verwelkomen.

Zowel in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt als het Mariaziekenhuis in Overpelt waren er op het middaguur nog geen kerstkindjes geboren. Er waren wel enkele kleine bundeltjes geluk in aantocht, maar de 'eerste prijs' was uitendelijk voor Genk. Daar werd Ties eventjes voor 15 uur geboren in Ziekenhuis Oost-Limburg.





"Eigenlijk was hij al uitgerekend voor 23 december, maar hij liet eventjes op zich wachten", glimlachen de kersverse ouders. "We zijn nu vooral blij dat Ties er is, en dat hij gezond is. Alles is ook heel goed verlopen. Deze ochtend (gisterochtend, red.) zijn we vroeg opgestaan en heeft ons 2-jarige dochtertje Jade nog enkele kerstcadeautjes uitgepakt. Het grootste cadeautje is er dan enkele uren later gekomen. (lachen) Uiteraard is een broertje het allermooiste wat we Jade konden geven." (BVDH)