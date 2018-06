Tiener riskeert 8 jaar voor moordpoging op ex 08 juni 2018

02u40 0 Genk E. (19) uit Genk riskeert een celstraf van acht jaar omdat hij zijn ex-vriendin D. (19) op 3 februari met een mes in de hals stak. Hij kon het niet verkroppen dat het meisje een punt had gezet achter hun relatie. "Ze deed alsof ze dood was om aan hem te kunnen ontsnappen," beschreef de aanklager.

Tussen 2015 en 2016 hadden E. en A. een geheime relatie. Enkel de moeder, de zussen en de vriendinnen van het meisje waren op de hoogte, de broer en de vader van A. niet. Op 20 december 2016 zette A. een punt achter de relatie. "Omdat hij haar toen ook al geslagen had," beschreef de advocaat van slachtoffer A. "Maar E. bleef haar maar stalken." Op 3 februari vorig jaar lokte E. zijn ex naar een plein in de buurt van de Nieuw-Texas wijk in Genk. Ze moest een doos met persoonlijke spullen komen halen, anders zou hij die naar haar broer brengen. A. nam een vriendin mee naar de afspraak maar E. troonde A. verder alleen mee om 'de doos' te gaan zoeken. "Toen het duidelijk was dat de doos er niet was, wilde A. weg," schetste de aanklager. "E. heeft haar met de handen bij de keel gegrepen en geslagen. Dan heeft hij haar met een keukenmes dat hij meegenomen had in de hals gestoken, 8,5 centimeter diep.





Dood geveinsd

Om nog te kunnen ontsnappen deed A. alsof ze dood was. Hij heeft nog eens met zijn voet tegen haar geduwd om te kijken of ze nog reageerde en is dan weggelopen." Slachtoffer A. kon nog hulp zoeken en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. "Zij is tot op de dag van vandaag enorm getraumatiseerd door de feiten," beschreef haar advocaat. De advocaat van E. betwistte dat de tiener de intentie had om het meisje te doden en vroeg om de straf te herleiden tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden, waaronder een contactverbod. "Zo kan E., die nu 16 maanden in voorhechtenis zit, zelf gaan werken om de schade te vergoeden," pleitte hij. "Geef mij die kans," vroeg de tiener zelf. "Ik heb enorm spijt en wil mijn best doen."





Vonnis volgt op 28 juni. (VCT)