Tiener krijgt 7 jaar cel voor messteek in hals ex-vriendin 29 juni 2018

03u01 0 Genk E. (19) uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar, omdat hij zijn ex-lief A. (19) met een mes in de hals stak. De student kon het niet verkroppen dat het meisje een punt had gezet achter hun relatie. Het slachtoffer deed alsof ze dood was om de aanval te kunnen overleven.

Tussen 2015 en 2016 hadden de twee een relatie, die ze verborgen hielden voor de broer en de vader van A. Op 17 december 2016 zette A. een punt achter de relatie. "Omdat hij haar toen ook al geslagen had", beschreef de advocaat van slachtoffer A. "Maar E. bleef haar maar stalken." Op 3 februari vorig jaar lokte E. zijn ex naar het Barçaplein in Genk. Ze moest een doos met persoonlijke spullen komen halen, anders zou hij die naar haar broer brengen. Daarna nam E. het meisje mee naar een afgelegen terrein om 'de doos' zogezegd te zoeken. "Toen het duidelijk was dat de doos er niet was, wilde A. weg", schetste de aanklager. "E. heeft haar bij de keel gegrepen en geslagen. Dan heeft hij haar met een keukenmes dat hij meegenomen had in de hals gestoken, 8,5 centimeter diep. Om nog kunnen ontsnappen, deed A. alsof ze dood was. Hij heeft nog eens met zijn voet tegen haar geduwd om te kijken of ze nog reageerde en is dan weggelopen." Slachtoffer A. kon nog zelf hulp zoeken en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het meisje overleefde, maar is tot op de dag van vandaag getraumatiseerd door de feiten. E. moet haar een voorlopige schadevergoeding van 4.000 euro betalen. Er werd een deskundige aangesteld om het slachtoffer te onderzoeken, waarna haar exacte schade zal bepaald worden. (VCT)