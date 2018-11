Tien extra medewerkers in strijd tegen kinderarmoede

Stad wil kansarme gezinnen nog beter begeleiden LXB

28 november 2018

12u00 0 Genk Een op de drie kinderen in Genk wordt geboren in een kansarm gezin. Ruim tien jaar geleden was dat nog ‘maar’ een op de vijf. De stad wil gezinnen nu nog beter begeleiden en het OCMW gaat het team kinderrechten uitbreiden.

De stad wordt geconfronteerd met veel kinderarmoede. Vorig jaar werden van 611 geboortes 183 kinderen in armoede geboren. “We stellen vast dat veel gezinnen in armoede niet eens weten welke rechten ze hebben”, zegt Cindy Serrani, bij het OCMW voltijds expert kinderrechten en het lokaal aanspreekpunt voor kansarme gezinnen en hun kinderen.

“Ook zijn ze niet op de hoogte van het aanbod hulp- en zorgverlening. Ze zijn niet genoeg beschermd en missen kansen. In armoede geboren worden en opgroeien, is niet goed voor de ontwikkeling van kinderen”, vervolgt Cindy. “Al vier jaar lang ga ik bij de ouders thuis langs om hen uit te leggen welke hun rechten zijn. Vandaag heb ik al 65 gezinnen met 149 kinderen, bezocht. Goed de helft stond bij het OCMW bekend als een gezin in armoede, de andere helft niet. Met hun ouders ga ik op zoek naar hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat elk kind voldoende kansen krijgt om goed op te groeien.”

Referentiefiguren

Er is nog een lange weg te gaan. Daarom krijgt Cindy hulp van drie nieuwe collega’s. En het team kinderrechten krijgt extra ondersteuning van 7 zogenaamde referentiefiguren. Dat zijn maatschappelijk assistenten van het OCMW die zich naast hun gewone werk inzetten om gezinnen in armoede te helpen op vlak van bijvoorbeeld inkomen en schuldbemiddeling. “Hun taak is om de luis in de pels te zijn en aandacht te hebben voor alles wat met kinderen te maken heeft”, zegt OCMW-voorzitter Ria Grondelaers (CD&V). “Ze werken rond bescherming, participatie (vrije tijd, kinderopvang en onderwijs) en provisie (gezondheidszorg, voeding, kledij, speelgoed). Ze komen op voor de rechten van de kinderen en slaan bruggen naar partners en de samenleving.”

Samen op pad

“We blijven meer nog dan voorheen inzetten op het opsporen van kansarme gezinnen”, zegt Serrani. “We doen een onderzoek naar hun inkomen, samenstelling gezin en dagelijkse noden. We volgen hen op en gaan na van welke rechten ze gebruik hebben gemaakt en van welke nog niet. We gaan met hen op pad naar de diensten waar ze een beroep op kunnen doen.”

Het team kinderrechten en de referentiefiguren zorgen voor een minimum aan materiaal en financieel comfort. “We willen dat kinderen reeds vanuit de wieg zoveel mogelijk kansen krijgen om de armoederisico’s te omzeilen. Dat vergt een intense samenwerking met partners maar ook een structurele aanpak voor het uitputten van rechten en sociale voordelen”, zegt Grondelaers.