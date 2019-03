Thibaut Courtois peter van VZW Kleine Prins BVDH

11 maart 2019

09u49 0 Genk Zondagavond won KRC Genk met het kleinste verschil van Lokeren, maar dat was niet het enige goede nieuws van de avond. Niemand minder dan Thibaut Courtois liet met een videoboodschap weten peter te zullen worden van VZW Kleine Prins.

In de FRZA! corner, de community corner van KRC Genk, ontving VZW Kleine Prins maar liefst 300 kinderen en hun ouders om de wedstrijd op een bijzondere manier samen te beleven. VZW Kleine Prins zet zich met een grote groep vrijwilligers in voor kinderen (en hun ouders) die getroffen worden door een levensbedreigende ziekte. Voorzitter van VZW Kleine Prins is voorzitter van KRC Genk Peter Croonen.

De doelman van Real Madrid heeft nu dus het peterschap op zich genomen. De nationale doelman was zelf niet aanwezig, zijn ploeg speelde immers zelf. Zijn ouders Gitte en Thierry en zijn zus Valérie tekenden wel present om het peterschap te vieren.