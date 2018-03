Theo Francken en Zuhal Demir 'viehs shtijle' politici 20 maart 2018

02u46 0 Genk Staatssecretaris van Integratie en de populairste policitus van het land Theo Francken (N-VA) heeft gisteren op Twitter een foto gepost waar hij apetrots een zwarte trui draagt met 'Viehs Shtijl' erop gedrukt.

Viehs Shtijl is één van de grappige zinnetjes en woordjes van een bizar taaltje dat ontstaan is in de vroegere mijnwijken van Winterslag, Zwartberg en Waterschei. Vandaag is het citétaaltje gemeengoed geworden bij jong en oud in Genk. Meer nog, Genkenaar en student fotografie Nico Panvini heeft een gat in de markt gevonden door een winkel te openen waar hij exclusief truien met citétaal verkoopt. Viehs shtijl betekent in de Genker citétaal zoveel als 'wat een lekker stuk' . Partijgenote en staatssecretairs van Gelijke Kansen Zuhal Demir deed de trui cadeau aan haar collega. Kennelijk steunt Francken zijn partijgenote nu ze beslist heeft voor de burgemeestersjerp in haar geboortestad Genk te strijden. Francken zal bovendien op uitnodiging van N-VA Genk en Zuhal Demir volgende week dinsdag naar Thor Central in Waterschei afzakken om een toespraak te geven. (LXB)