The Kooks spelen show ten voordele van vzw ‘Bas, stoere strijder’ LXB

06 december 2018

12u00 0 Genk An Baptist was totaal verrast toen Studio Brussel liet weten dat The Kooks een concert zou geven ten voordele van haar vzw ‘Bas, stoere strijder’. De vzw is genoemd naar de zoon van An die in mei 2016 overleed na complicaties aan zijn nieuwe hart.

Het concert gaat door op 18 december in Wachtebeke. Er zijn maar 1.000 fans toegelaten. De opbrengst zal zo’n 20.000 euro bedragen. “Een lid of een familielid van The Kooks kreeg ook een nieuw hart”, aldus An Baptist. “Daarom besloot de groep om de opbrengst van het concert aan de vzw te schenken. Een mooie geste.” An en nog 20 leden van de vzw ‘Bas, stoere strijder’ gaan met een bus naar Wachtebeke. “Daar hebben we een meet & greet met The Kooks.”

De vzw kan het geld goed besteden. “We zijn bezig met de uitgave van een prentenboek voor kleuters waarin wordt uitgelegd wat het betekent om een nieuw hart te krijgen”, aldus An. De prenten in het boek zijn van de had van Eddib Mounier, een jong artistiek talent en oud-student van An Baptist. “Het prentenboek is ook bedoeld als didactisch materiaal voor toekomstige leraren.”

Meer info over de vzw en de acties op www.basstoerestrijder.be.