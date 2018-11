Tevona viert 50ste verjaardag met boek en show “Er was niks in Limburg, we deden baanbrekend werk” LXB

22 november 2018

12u00 0 Genk Tevona (Tehuizen voor Nazorg) bestaat 50 jaar en dat verdient een feestje. Vrijdag brengen de gasten die verblijven in één van de 15 huizen van Tevona, samen met het personeel en enkele families van de bewoners een show over de werking.

Tevona is een begrip in de wereld van de opvang van personen met een verstandelijke beperking. “We waren de eerste die in Limburg met zo’n werking begonnen zijn”, zegt Lieve Declerck, die instaat voor de werving van fondsen. Deze week werd het jubileumboek Impressies al voorgesteld. “We blikken op maat van de gasten terug op de afgelopen 50 jaar”, zegt Declerck. “Het boek bevat veel foto’s en er staan korte, bondige teksten in.”

Pioniers

Het begon een halve eeuw geleden in ‘t Kasteeltje in Kortessem waar de organisatie ex-gedetineerden opving. Daar werd de kiem gelegd voor Tevona, dat vandaag 450 personen met een mentale beperking begeleidt. Momenteel werken in de 15 huizen in Tongeren, Hasselt, Genk en Riemst zo’n 290 mensen.

Tevona deed pionierswerk voor de doelgroep. “Vroeger werden mensen met een verstandelijke beperking in hokjes geduwd”, zegt algemeen directeur Ann Willen. “Ze werden afgezonderd van de maatschappij. Dat zij zonder begeleiding in een huis in de rij konden wonen, was not done, maar wij déden het. Verder liggen we aan de basis van G- voetbal en maken onze bewoners al 35 jaar lang muziek met de Tevonaband.”

De voorbije 50 kaar is de manier waarop de maatschappij kijkt naar personen met een verstandelijke beperking en de visie van Tevona naar de doelgroep veranderd. “We brengen zorg op maat. En daarbij vertrekken we van wat zij in hun mars hebben. Ze hebben talenten en die ontwikkelen we samen.”

Tevona staat op een belangrijk scharniermoment en kijkt vooruit naar de fusie met Ter Engelen uit Maaseik in januari. “Hiermee is de cirkel rond. Het eerste Huis van Tevona werd in Maaseik geopend en nu schrijven we in Maaseik opnieuw geschiedenis.” Later gaan beide organisaties op in Covida, een samentrekking van ‘samen’ en leven.