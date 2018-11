Tevona viert 50- jarig bestaan met

22 november 2018

12u00 0 Genk Tevona (Tehuizen voor Nazorg) bestaat 50 jaar. Wat de jubilaris niet onopgemerkt laat voorbijgaan. Het jubileum wordt met een tweeluik gevierd. Vrijdag brengen de gasten die verblijven in één van de 15 huizen van Tevona een show. Ook het personeel en enkele families van de bewoners doen mee aan de show die op een luchtige maar ook ernstige manier een overzicht geeft van de werking van een halve eeuw Tehuizen van Nazorg.

Op maat

Gisteren werd het jubileumboek “Impressies” voorgesteld. “Een boek dat op maat van de gasten is gemaakt”, liet Lieve Declerck die bij Tevona instaat voor de werving van fondsen. “Het bevat veel foto’s. Er staan teksten in maar ze zijn kort en bondig.” Tevona is een begrip in de wereld van de opvang en begeleiding van mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking. “We zijn de eerste geweest die in Limburg met zo’n werking zijn gestart”, vulde Lieve Declerck aan.

Pioniers

Het begon een halve eeuw geleden in ‘t Kasteeltje in Kortessem waar de organisatie mannen die uit de gevangenis kwamen een opvang boden. Daar werd de kiem gelegd van Tevona die vandaag 450 personen met een mentale beperking begeleidt en die in de voorbije 50 jaar is uitgegroeid tot een grote zorgorganisatie. Momenteel werken in de 15 huizen in Tongeren, Hasselt, Genk en Riemst zo’n 290 mensen. Tevona deed pionierswerk voor de doelgroep. “We moesten van nul beginnen. Er bestond niks in Limburg”, wist Ann Willen, algemeen-directeur van Tevona, te vertellen. “We zijn voorloper geweest van bijvoorbeeld de regelgeving voor kleinschalig wonen met personen met een mentale beperking. Dat gasten toen zonder begeleiding konden slapen in een huis in de rij was voor die tijd not done. We liggen aan de basis van G- voetbal. En al 35 jaar maken de gasten muziek met de Tevonaband die veelvuldig optreedt. We hebben werkgroepen rond kunst, sport, muziek en festiviteiten.”

Eigen kunnen

De voorbije 50 kaar is de manier waarop mensen kijken naar personen met een verstandelijke beperking en de visie van Tevona naar de doelgroep veranderd. “Vroeger werden de gasten in hokjes geduwd. Ze werden nogal afgezonderd van de maatschappij. Ze werden teveel beschermd. De gasten kregen bezigheidstherapie.” Vandaag is er veel veranderd. “We brengen zorg op maat van de gasten. En daarbij, we vertrekken van wat ze in hun mars hebben. Ze hebben talenten. Wat ze doen, dwingt respect af.” Tevona staat op een belangrijk scharniermoment. “Met het boek kijken we met veel warmte terug op 50 jaar Tevona”, aldus Ann Willen. “Maar we kijken ook vooruit gezien vanaf janauri Tevon gaat fusioneren met Ter Engelen uit Maseik. Hiermee is de cirkel rond. Het eerste Huis van Tevona werd in Maaseik geopend en nu schrijven we in Maaseik opnieuw geschiedenis.” Straks gaan beid eorganisaties op in Covida, een samentrekking van Co of samen doen en leven. “We tellen dan 1200 cliënten en bij de 700 gasten die we begeleiden”, besloot Willen.